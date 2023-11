Concert de l’Harmonie de Brioude & Musicales du Val d’Allier Halle aux grains Brioude, 2 décembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Concert de Sainte Cécile 2023 avec l’Orchestre d’Harmonie Les Musicales du Val d’Allier pour une belle soirée musicale.

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Halle aux grains Place Grégoire de Tours

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sainte Cécile 2023 concert with the Orchestre d’Harmonie Les Musicales du Val d’Allier for a beautiful musical evening

Concierto Sainte Cécile 2023 con la Orchestre d’Harmonie Les Musicales du Val d’Allier para una maravillosa velada musical

Konzert von Sainte Cécile 2023 mit dem Blasorchester Les Musicales du Val d’Allier für einen schönen musikalischen Abend

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne