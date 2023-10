Regain, par la compagnie Le cri des Ogres (Saison culturelle) Halle aux Grains Brioude, 4 novembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

« Regain » Théâtre par la compagnie Le cri des Ogres. Avec ce premier spectacle, la compagnie réussit le pari d’incarner aussi bien les saisons, le vent, la terre que la foi en l’aventure humaine, en l’amitié et en la puissance des mots.

2023-11-04 21:00:00 fin : 2023-11-04 22:15:00. EUR.

Halle aux Grains Place Grégoire de Tours

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Regain » Theatre by the Le cri des Ogres company. With this first show, the company succeeds in embodying the seasons, the wind and the earth, as well as faith in human adventure, friendship and the power of words

« Regain » Teatro de la compañía Le cri des Ogres. Con este primer espectáculo, la compañía consigue encarnar las estaciones, el viento y la tierra, así como la fe en la aventura humana, la amistad y el poder de las palabras

« Regain » Theater von der Theatergruppe Le cri des Ogres. Mit dieser ersten Aufführung gelingt der Kompanie die Herausforderung, sowohl die Jahreszeiten, den Wind und die Erde als auch den Glauben an das menschliche Abenteuer, die Freundschaft und die Kraft der Worte zu verkörpern

