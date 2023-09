Sortie d’une journée – Programme des conférence d’UPT Halle aux grains Brioude, 19 octobre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Des conférences ouvertes à tous, à tous les âges, quel que soit le niveau. Des thèmes variés pour s’informer, découvrir, apprendre dans la convivialité. Des intervenants de qualité, choisis pour la connaissance du sujet, la capacité à d’adresser au public.

2023-10-19 14:30:00 fin : 2023-10-19 16:30:00. .

Halle aux grains Place Grégoire de Tours

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Conferences open to all, all ages, all levels. A wide range of topics to inform, discover and learn in a convivial atmosphere. Quality speakers, chosen for their knowledge of the subject and their ability to address the audience

Conferencias abiertas a todos, todas las edades, todos los niveles. Una amplia gama de temas para informarse, descubrir y aprender en un ambiente cordial. Ponentes de gran calidad, elegidos por su conocimiento del tema y su capacidad para dirigirse al público

Konferenzen, die für alle offen sind, für alle Altersgruppen, unabhängig vom Niveau. Verschiedene Themen, um sich zu informieren, zu entdecken und in geselliger Runde zu lernen. Hochwertige Redner, die aufgrund ihrer Kenntnisse des Themas und ihrer Fähigkeit, sich an das Publikum zu wenden, ausgewählt werden

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne