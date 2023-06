Concert : Jacinthe Sonore ou le miaulement des pâquerettes Halle aux grains Bayeux, 16 septembre 2023, Bayeux.

Concert : Jacinthe Sonore ou le miaulement des pâquerettes Samedi 16 septembre, 18h30 Halle aux grains Durée 1h, réservation à partir du 9/09.

« Jacinthe sonore ou le miaulement des pâquerettes » c’est une ode à la vie, un bain de joie, de larmes, de frissons, d’humanité. Un concert immersif en déambulation pour découvrir les coulisses du théâtre.

Élodie Huet invite Soroush Kamalian, poète du Kamânche, pour pimenter son solo poético-déjanté.

Ils offrent un regard impertinent et solaire sur la vie, les humains en marge dans l’instant, ici et maintenant et ça donne rudement envie de se faire des câlins, avant, après, tout le temps. Une ode à l’amour, au sale, au beau, au monstrueux et à la joie qui monte et irradie tout sur son passage.

Halle aux grains 66 rue Saint-Jean, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie 02 31 92 03 30 https://halleograins.bayeux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://halleograins.bayeux.fr/ »}] La Halle Ô Grains accueille aujourd’hui le théâtre principal de la ville et son lieu de convivialité le Hors-Scène.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

compagnie Super Dada