Bal Folk de Noël à Tournai
Vendredi 22 décembre, 18h00
Halle aux Draps, Tournai (BE)

2023-12-22T18:00:00+01:00 – 2023-12-22T22:00:00+01:00

Fin : 2023-12-22T18:00:00+01:00 – 2023-12-22T22:00:00+01:00 Bal folk de Noël à Tournai (BE) Pour sa réouverture dans la Halle aux Draps de Tournai (Belgique), le Marché de Noël se teinte de couleurs folks le temps d’une soirée ! Initié puis accompagné par le groupe Pirlouette, puis par le groupe de « francon chanssaise » « Aux Petits Oignons », ce bal vous propose non seulement de danser dans une ambiance conviviale & sur un parquet tout restauré, mais aussi de partir à la découverte de créateurs et de créatrices de la région ! Entrée gratuite ! Bar, petites restauration & douceurs sur place ! PROGRAMME 18h-21h : Pirlouette21h : Aux Petits Oignons De 12h à 22h : Ouverture du Marché de Noëlsource : événement Bal Folk de Noël à Tournai publié sur AgendaTrad Halle aux Draps, Tournai (BE) Grand-Place de Tournai

Halle aux Draps, Tournai (BE)
Grand-Place de Tournai
Halle aux Draps, 7500 Tournai, België / Belgique / Belgien

