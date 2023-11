THEATRE AVE CESAR ! Halle aux Blés Raon-l’Étape, 13 avril 2024, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

D’après « Sexy Laundry » de Michèle Rimm, mise en scène par Eric Laugérias, avec Frédéric Bouraly et Christelle Reboul.

Didier et Corinne ont fêté leurs 25 ans de mariage il y a peu. Corinne a réservé un week-end pour deux dans un hôtel branché. Elle a voulu cette parenthèse pour qu’ils puissent se retrouver, loin du quotidien et des enfants.

Corinne a peur de la routine, peur de ne plus être aimée et désirée. Didier, lui, n’aime pas les questionnements, il croit au couple, au quotidien et à la pérennité du choix fait il y a 25 ans.

Nous allons vivre ce week-end avec eux, entre pleurs et fous-rires, confessions intimes, danses endiablées, tendresse et colère, room service défaillant, décryptage d’un exemplaire de « Le sexe pour les nuls », souvenirs, bilan et projets, …

Attention, « Ave Cesar ! » n’est pas une comédie romantique ordinaire. Vous ne saurez peut-être pas, après 90 minutes qui vient de Mars et qui vient de Vénus. Mais le miroir qui vous est tendu vous offrira une soirée d’éclats de rires et d’émotions.. Adultes

Samedi 2024-04-13 20:30:00 fin : 2024-04-13 22:30:00. 25 EUR.

Halle aux Blés Rue Jules Ferry

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



Based on « Sexy Laundry » by Michèle Rimm, directed by Eric Laugérias, with Frédéric Bouraly and Christelle Reboul.

Didier and Corinne recently celebrated their 25th wedding anniversary. Corinne booked a weekend for two in a trendy hotel. She wanted this break from the daily grind to get away from the kids.

Corinne is afraid of routine, afraid of no longer being loved and wanted. Didier, on the other hand, doesn’t like to be questioned; he believes in the couple, in everyday life and in the durability of the choice they made 25 years ago.

We’re going to spend this weekend with them, between tears and laughter, intimate confessions, wild dances, tenderness and anger, faulty room service, deciphering a copy of « Sex for Dummies », memories, assessment and projects…

Be warned, « Ave Cesar! » is no ordinary romantic comedy. You may not know after 90 minutes who’s from Mars and who’s from Venus. But the mirror held up to you will provide an evening of laughter and emotion.

Basada en « Sexy Laundry » de Michèle Rimm, dirigida por Eric Laugérias, con Frédéric Bouraly y Christelle Reboul.

Didier y Corinne han celebrado recientemente su 25 aniversario de boda. Corinne reservó un fin de semana para dos en un hotel de moda. Ella quería esta escapada para alejarse de la vida cotidiana y de los niños.

Corinne teme la rutina, teme dejar de ser querida y deseada. A Didier, en cambio, no le gusta que le cuestionen; cree en la pareja, en la vida cotidiana y en la durabilidad de la elección que hicieron hace 25 años.

Vamos a pasar este fin de semana con ellos, entre lágrimas y risas, confesiones íntimas, bailes salvajes, ternura y rabia, un servicio de habitaciones defectuoso, el desciframiento de un ejemplar de « Sex for Dummies », recuerdos, valoraciones y planes…

Atención, « ¡Ave César! » no es una comedia romántica al uso. Puede que después de 90 minutos no sepa quién es de Marte y quién de Venus. Pero el espejo que se le tiende le proporcionará una velada de risas y emociones.

Nach « Sexy Laundry » von Michèle Rimm, inszeniert von Eric Laugérias, mit Frédéric Bouraly und Christelle Reboul.

Didier und Corinne haben vor Kurzem ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Corinne hat ein Wochenende für zwei Personen in einem angesagten Hotel gebucht. Sie wollte diese Auszeit, damit sie sich selbst finden können, weit weg vom Alltag und den Kindern.

Corinne hat Angst vor der Routine, Angst davor, nicht mehr geliebt und begehrt zu werden. Didier hingegen mag keine Fragen, er glaubt an das Paar, den Alltag und den Fortbestand der vor 25 Jahren getroffenen Wahl.

Wir werden dieses Wochenende mit den beiden erleben, zwischen Weinen und Lachen, intimen Geständnissen, wilden Tänzen, Zärtlichkeit und Wut, versagendem Zimmerservice, der Entschlüsselung eines Exemplars von « Sex für Dummies », Erinnerungen, Bilanz und Projekten, …

Achtung: « Ave Cesar! » ist keine gewöhnliche romantische Komödie. Vielleicht werden Sie nach 90 Minuten nicht wissen, wer vom Mars und wer von der Venus kommt. Aber der Spiegel, der Ihnen vorgehalten wird, wird Ihnen einen Abend voller Lachsalven und Emotionen bescheren.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES