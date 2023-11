CONCERT IMPUL’SON Halle aux Blés Raon-l’Étape, 24 mars 2024, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

Créée il y a 35 ans, la chorale de Villers-lès-Nancy, qui s’est très longtemps appelée « Chante la vie », se nomme désormais « Impul’Son ».

Avec un répertoire basé exclusivement sur la variété française, les 45 choristes qui la composent, interprètent, sans partition, la vingtaine de titres choisis par les 3 cheffes de chœur et sont accompagnés en live par 6 musiciens.

La mise en scène, grâce à des chorégraphies, des tableaux et des saynètes, donne au concert une couleur festive et se révèle être un spectacle très vivant. Le répertoire vous propose de réaliser un grand écart musical, oscillant entre des titres très modernes et des grands classiques de la chanson française. Vous pourrez voyager entre Téléphone et Charles Aznavour, entre Christophe Maé et Oldelaf ou encore entre Laurent Voulzy et Juliette Armanet, sans oublier l’incontournable Jean-Jacques Goldman.

Autant vous le dire tout de suite : vous ne risquez pas de vous ennuyer et vous n’êtes pas à l’abri de passer une bonne soirée !. Tout public

Dimanche 2024-03-24 16:00:00 fin : 2024-03-24 18:00:00. 5 EUR.

Halle aux Blés Rue Jules Ferry

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



Created 35 years ago, the Villers-lès-Nancy choir, which for a long time was known as « Chante la vie », is now called « Impul’Son ».

With a repertoire based exclusively on French variety, the 45 choristers who make up the choir perform, without score, the twenty or so titles chosen by the 3 choirmasters, and are accompanied live by 6 musicians.

The staging, with choreography, tableaux and sketches, gives the concert a festive color and makes for a lively show. The repertoire takes you on a musical rollercoaster ride, oscillating between ultra-modern songs and the great classics of French chanson. You’ll be able to travel between Téléphone and Charles Aznavour, Christophe Maé and Oldelaf, Laurent Voulzy and Juliette Armanet, not forgetting the inevitable Jean-Jacques Goldman.

Let’s face it: you won’t be bored, and you’re sure to have a great time!

Creado hace 35 años, el coro de Villers-lès-Nancy, que durante mucho tiempo fue conocido como « Chante la vie », se llama ahora « Impul’Son ».

Con un repertorio basado exclusivamente en la variedad francesa, los 45 miembros del coro interpretan sin partituras la veintena de canciones elegidas por los 3 directores, acompañados en directo por 6 músicos.

La puesta en escena, con sus coreografías, cuadros y sketches, da al concierto un sabor festivo y lo convierte en un espectáculo animado. El repertorio le llevará en una montaña rusa musical, oscilando entre canciones muy modernas y los grandes clásicos de la chanson francesa. Podrá viajar entre Téléphone y Charles Aznavour, Christophe Maé y Oldelaf, Laurent Voulzy y Juliette Armanet, sin olvidar al inevitable Jean-Jacques Goldman.

Vayamos al grano: no se aburrirá y se lo pasará en grande

Der vor 35 Jahren gegründete Chor von Villers-lès-Nancy, der sich lange Zeit « Chante la vie » nannte, nennt sich nun « Impul’Son ».

Mit einem Repertoire, das ausschließlich auf der französischen Varietät basiert, interpretieren die 45 Chorsänger, aus denen er sich zusammensetzt, ohne Partitur die etwa 20 Titel, die von den drei Chorleiterinnen ausgewählt wurden, und werden live von 6 Musikern begleitet.

Die Inszenierung mit Choreographien, Bildern und Sketchen verleiht dem Konzert eine festliche Farbe und erweist sich als eine sehr lebendige Show. Das Repertoire bietet Ihnen einen musikalischen Spagat, der zwischen sehr modernen Titeln und den großen Klassikern des französischen Chansons schwankt. Sie können zwischen Téléphone und Charles Aznavour, zwischen Christophe Maé und Oldelaf oder zwischen Laurent Voulzy und Juliette Armanet reisen, ohne den unumgänglichen Jean-Jacques Goldman zu vergessen.

Sie werden sich nicht langweilen und einen schönen Abend verbringen

