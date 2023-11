STAND UP MUSICAL : LE SON D’ALEX Halle aux Blés Raon-l’Étape, 20 janvier 2024, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

Tout a commencé comme ça : les premières traces d’instruments sont des flûtes taillées dans des os de vautours et datent de 40 000 ans. Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de votre vie. C’est aussi un sampleur gavé de musiques et des vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des DaftPunk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims. 1/3 de musique, 1/3 de vannes, et 1/3 de « il faut venir le voir » parce que comme l’a dit Ennio Morricone « La musique n’est pas une science, mais une expérience ». Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, Jean Seb Bach. Vous allez découvrir que le « Lac du Connemara » est une chanson éthylotest. Si vous la chantez, c’est que vous êtes bourrés ! Vous aurez enfin la

preuve que la musique est un métier d’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air, Put your hands up in the air ! ». On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour

briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain. D’ailleurs, ce seul en scène se termine par la création participative d’un tube avec le public. Une première ! Avec le Son d’Alex, vous allez écouter la musique comme vous ne l’avez jamais entendue !. Adultes

Samedi 2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 22:30:00. 20 EUR.

Halle aux Blés Rue Jules Ferry

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



It all began like this: the first traces of instruments are flutes carved from vulture bones and date back 40,000 years. Le Son d?Alex is a journey through the soundtrack of your life. It’s also a sampler crammed with music and jokes to take you on a journey from prehistory to Gilbert Montagné, from DaftPunk to Booba, via Eagles, Ennio Morricone and even Maître Gims. 1/3 music, 1/3 jokes, and 1/3 « you’ve got to come and see him », because as Ennio Morricone said, « Music isn’t a science, it’s an experience ». You’ll finally understand why the true patron of music is Jean Seb, Jean Seb Bach. You’ll discover that « Lake Connemara » is a breathalyzer song. If you sing it, it’s because you’re drunk! You’ll finally have

proof that music is a crook?s trade, because DJs and bank robbers use the same phrase: « Put your hands up in the air, Put your hands up in the air! You’ll come away from Alex?s Son with a wealth of true-life anecdotes to help you

and the recipe for next summer?s hit. In fact, this one-man show ends with the audience participating in the creation of a hit. A first! With Le Son d?Alex, you’ll hear music like you’ve never heard it before!

Todo empezó así: los primeros vestigios de instrumentos son flautas talladas en huesos de buitre que datan de hace 40.000 años. Le Son d’Alex es un viaje por la banda sonora de tu vida. También es un sampler repleto de música y chistes que te llevará de la prehistoria a Gilbert Montagné, del DaftPunk a Booba, pasando por Eagles, Ennio Morricone y Maître Gims. 1/3 de música, 1/3 de chistes y 1/3 de « tienes que venir a verlo », porque como decía Ennio Morricone, « la música no es una ciencia, es una experiencia ». Por fin entenderá por qué el verdadero jefe de la música es Jean Seb, Jean Seb Bach. Descubrirás que « Lake Connemara » es una canción de aliento. Si la cantas, ¡es porque estás borracho! Por fin tendrás

por fin tendrás la prueba de que la música es un negocio de estafa, porque los DJ y los ladrones de bancos utilizan la misma frase: « ¡Pon las manos en alto, Pon las manos en alto! Saldrás de El hijo de Alex con un montón de anécdotas reales que te ayudarán

y la receta para escribir el éxito del próximo verano. Y lo que es más, este espectáculo unipersonal termina con el público creando juntos una canción de éxito. Una primicia Con Le Son d’Alex, escuchará música como nunca antes la había escuchado

So hat alles angefangen: Die ersten Spuren von Instrumenten sind Flöten, die aus Geierknochen geschnitzt wurden und 40.000 Jahre alt sind. Alex’ Sound ist eine Reise durch den Soundtrack deines Lebens. Es ist auch ein mit Musik vollgestopfter Sampler und Witze, die Sie von der Urzeit bis Gilbert Montagné, von DaftPunk bis Booba, von Eagles über Ennio Morricone bis Maître Gims führen. 1/3 Musik, 1/3 Witze und 1/3 « Man muss kommen und ihn sehen », denn wie Ennio Morricone sagte: « Musik ist keine Wissenschaft, sondern eine Erfahrung ». Sie werden endlich verstehen, warum der wahre Boss der Musik Jean Seb, Jean Seb Bach, ist. Sie werden entdecken, dass « Connemara Lake » ein Lied mit Alkoholtest ist. Wenn Sie es singen, sind Sie betrunken! Sie haben endlich den Beweis

dass Musik ein Beruf für Betrüger ist, denn DJs und Bankräuber benutzen denselben Satz: « Put your hands up in the air, Put your hands up in the air! ». Aus Alex’ Son?geht man mit wahren Anekdoten heraus, um

er hat auch ein Rezept, wie man den Hit des nächsten Sommers schreibt. Übrigens endet diese Inszenierung mit der partizipativen Kreation eines Hits mit dem Publikum. Das ist eine Premiere! Mit Le Son d’Alex werden Sie Musik hören, wie Sie sie noch nie zuvor gehört haben!

Mise à jour le 2023-11-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES