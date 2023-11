DEFILE DE SAINT NICOLAS Halle aux Blés Raon-l’Étape, 10 décembre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

L’Office des Loisirs et de la Culture, associé à la municipalité raonnaise, propose le dimanche 10 décembre, le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas et des feux d’artifice. À 15 h devant le théâtre municipal, saint Nicolas et le père Fouettard commenceront leur déambulation dans les rues de Raon-l’Étape, avec un retour sur le marché de Noël aux alentours de 17 h 30. Un moment de pose idéal pour les enfants, pour les photos et un échange avec saint Nicolas. À 17 h 45 devant le théâtre la Halle aux Blés, sera donné un spectacle de danse par le feu, avec l’association Temps Danse suivi à 18 h 15 du début des feux d’artifice de la Saint-Nicolas. Il y aura également la possibilité de se restaurer sur le marché, place Robert Tisserand, à côté de la mairie.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. 0 EUR.

Halle aux Blés Rue Jules Ferry

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



On Sunday, December 10, the Office des Loisirs et de la Culture, in association with the municipality of Raon-l?Étape, will be staging the traditional St. Nicholas parade and fireworks display. At 3 p.m., in front of the municipal theater, Saint Nicolas and Father Fouettard will begin their stroll through the streets of Raon-l?Étape, returning to the Christmas market at around 5:30 p.m.. An ideal time for children to pose for photos and chat with Saint Nicolas. At 5:45 p.m., in front of the Halle aux Blés theater, there will be a fire dance performance by the Temps Danse association, followed at 6:15 p.m. by the start of the St Nicholas fireworks. There will also be an opportunity to eat at the market on Place Robert Tisserand, next to the town hall.

El domingo 10 de diciembre, la Oficina de Ocio y Cultura, en colaboración con el Ayuntamiento de Raon, organiza el tradicional desfile de San Nicolás y el castillo de fuegos artificiales. A las 15.00 horas, frente al teatro municipal, San Nicolás y el Padre Fouettard iniciarán su paseo por las calles de Raon-l’Étape, para regresar al mercado de Navidad hacia las 17.30 horas. Es el momento perfecto para que los niños posen para las fotos y charlen con San Nicolás. A las 17:45 h, frente al teatro Halle aux Blés, tendrá lugar un espectáculo de danza del fuego a cargo de la asociación Temps Danse, seguido a las 18:15 h por el inicio del castillo de fuegos artificiales de San Nicolás. También se podrá comer en el mercado de la plaza Robert Tisserand, junto al ayuntamiento.

Das Office des Loisirs et de Culture (Amt für Freizeit und Kultur) und die Stadtverwaltung von Raon bieten am Sonntag, dem 10. Dezember, den traditionellen Nikolausumzug mit Feuerwerk an. Um 15 Uhr beginnen Nikolaus und Knecht Ruprecht vor dem Stadttheater ihren Umzug durch die Straßen von Raon-l’Étape, der gegen 17.30 Uhr wieder auf dem Weihnachtsmarkt endet. Ein idealer Moment für die Kinder, um Fotos zu machen und sich mit dem Heiligen Nikolaus auszutauschen. Um 17:45 Uhr findet vor dem Theater Halle aux Blés eine Feuertanzvorführung des Vereins Temps Danse statt, gefolgt von dem Beginn des Feuerwerks zum Nikolaustag um 18:15 Uhr. Es gibt auch die Möglichkeit, sich auf dem Markt auf dem Place Robert Tisserand neben dem Rathaus zu verpflegen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES