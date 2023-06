SOIREE THEATRE Halle aux Blés Raon-l’Étape, 24 juin 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

Spectacles de restitution des ateliers théâtre de ART et ACTE à la Halle aux Blés.

Ce sont les enfants qui ouvriront le bal avec « Les restaurants » (à 18h), puis les ados avec « Histoire(s) de Rue(s) » et enfin les adultes avec « Bar à Tabasses ».

L’entrée est libre, sur réservation à la librairie L’Étape Littéraire.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 22:30:00. 0 EUR.

Halle aux Blés Rue Jules Ferry

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



ART et ACTE’s theater workshop feedback shows at the Halle aux Blés.

Children open the ball with « Les restaurants » (6pm), followed by teenagers with « Histoire(s) de Rue(s) » and adults with « Bar à Tabasses ».

Admission is free, with reservations at the L?Étape Littéraire bookshop.

Espectáculos de retroalimentación de los talleres de teatro de ART et ACTE en la Halle aux Blés.

Los niños abrirán el baile con « Les restaurants » (a las 18.00 h), seguido de « Histoire(s) de Rue(s) » para adolescentes y « Bar à Tabasses » para adultos.

La entrada es gratuita, pero hay que reservar en la librería L’Étape Littéraire.

Aufführungen der Theaterworkshops von ART et ACTE in der Halle aux Blés.

Den Auftakt machen die Kinder mit « Les restaurants » (um 18 Uhr), dann die Jugendlichen mit « Histoire(s) de Rue(s) » und schließlich die Erwachsenen mit « Bar à Tabasses ».

Der Eintritt ist frei, eine Reservierung bei der Buchhandlung L?Étape Littéraire ist erforderlich.

