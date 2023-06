Festival du Guérinet – Grand spectacle de jonglage Halle aux Blés d’Aigueperse Aigueperse, 16 juillet 2023, Aigueperse.

Festival du Guérinet – Grand spectacle de jonglage Dimanche 16 juillet, 11h00 Halle aux Blés d’Aigueperse Tarif unique de 5 euros. Gratuit pour les – de 12 ans. Jauge de 130 personnes

Le Collectif Petit Travers propose des exercices de style en pratiquand l’art du jonglage comme une discipline virtuose et à part entière.

Halle aux Blés d'Aigueperse Place de la Halle – 63260 Aigueperse Aigueperse 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes « Aigueperse, lieu d'échange, accueillait de nombreux marchés qui prenaient place dans des halles construites à cet effet. Au XIXe siècle, on note l'existence de trois halles implantées à divers endroits de la ville : la halle aux noix, la halle au beurre et la halle au blé. Installée en ce même lieu depuis le Moyen-Age, cette dernière est entièrement reconstruite en 1837, puis agrandie par deux fois par la suite, en raison du manque de place.

C’est un vaste bâtiment de forme allongée, dont la hauteur équivaut environ à trois étages. Le crépi clair des façades est agrémenté, sur les 2/3 de sa hauteur, de pierres de Volvic. Toutes les façades accueillent de larges et hautes ouvertures en plein cintre bordées d’un bandeau en pierre de Volvic.

La façade Est du bâtiment (qui borde la Grande Rue) et la façade Ouest accueillent une douzaine de fenêtres, tandis que la façade Nord n’en compte que deux. Côté Sud, une façade à trois pans coupés abrite six ouvertures. Sur les façades Nord et Sud, un fronton triangulaire en pierre de Volvic soutient une toiture à deux pans.

Aujourd’hui réhabilité, le bâtiment accueille à présent des manifestations commerciales et culturelles. »

Source : cirkwi.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T11:00:00+02:00 – 2023-07-16T12:00:00+02:00

© Festival du Guérinet