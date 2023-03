Les métiers d’art s’exposent à la Halle aux Bleds de Saint-Flour Halle aux Bleds, 1 avril 2023, Saint-Flour.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) reviennent à Saint-Flour les 1er et 02 avril 2023.

Il s’agit d’un évènement unique, en faveur de la reconnaissance et de la promotion des métiers d’art, initié par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA). En régions, la manifestation est portée par les Chambres Régionales des Métiers en partenariat avec les collectivités et les artisans d’art. Organisé par la ville de Saint-Flour, en partenariat avec la Chambre des Métiers du Cantal, ce temps fort de la mise en valeur ses métiers d’art, permettra au grand public d’apprécier la diversité et la richesse de savoir-faire d’exception.

En cœur de ville, la Halle aux Bleds sera le lieu d’accueil 18 artisans d’art qui présenteront leurs créations autour de la thématique « sublimer le quotidien ». Cet événement majeur en faveur de la reconnaissance et de la promotion des métiers d’art évoquera pour cette nouvelle édition la présence harmonieuse des métiers d’art dans le quotidien de chacun et permettra au grand public d’apprécier la diversité et la richesse de savoir-faire d’exception présents sur notre territoire.

En marge de ces deux jours de rencontre avec les artisans d’art le public est invité à prendre part à différentes animations.

– Conférence :

« Restaurer Notre-Dame de Paris : un formidable défi scientifique et patrimonial »

Le 15 avril 2019 un terrible incendie ravage Notre-Dame de Paris. Il détruit la flèche de la cathédrale, la toiture et 15% des voûtes qui se sont effondrées. Pour faire renaître ce chef d’œuvre patrimonial, un gigantesque chantier mobilise de multiples métiers du gros œuvre, des métiers d’art, des ingénieurs, des architectes et 25 laboratoires scientifiques. Il a fallu s’attaquer à des problèmes d’une complexité inédite. Comment cette expérience hors du commun remet-elle en question les connaissances et les savoir-faire des artisans et artistes de la restauration du patrimoine ?

Par Bruno PHALIP, archéologue, professeur d’histoire de l’architecture et de la restauration, Université Clermont Auvergne

Proposé par la Samha et le musée de Haute-Auvergne

Mardi 28 mars 2023 à 19h

Tarif : 5 €, gratuit pour les adhérents Samha

Renseignements 06 82 14 48 47

Gymnase de Besserette salle n°2 – 5 av de Besserette – Saint-Flour

– Visite commentée :

« L’église de Tiviers tout en couleurs »

Découvrez les coulisses du chantier de restauration de l’église Saint-Laurent de Tiviers en compagnie de Baudouin Besse, artisan d’art qui en a eu la charge. Les enjeux, les techniques, les découvertes et les métiers de la restauration n’auront plus de secret pour vous !

Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire – Gratuit

Samedi 1er avril 2023 à 18h30, devant l’église dans le bourg de Tiviers

Renseignements : 04 71 60 22 50

– Visite guidée :

» Bien conservé ! «

L’histoire du parcours de restauration d’une œuvre d’art, racontée par Céline LAGARDE, médiatrice du musée de la Haute-Auvergne.

Dimanche 02 avril 2023 à 10h30

Musée de la Haute-Auvergne, 1 Pl. d’Armes, 15100 Saint-Flour

Renseignements : 04 71 60 22 32

