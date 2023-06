Classe d’Orchestre et Orchestre d’Harmonie de Gonneville la Mallet Halle au blé, place du marché 76280 Gonneville-La-Mallet Gonneville-la-Mallet Gonneville-la-Mallet Catégories d’Évènement: Gonneville-la-Mallet

Classe d'Orchestre et Orchestre d'Harmonie de Gonneville la Mallet
Mardi 20 juin, 19h00
Halle au blé, place du marché 76280 Gonneville-La-Mallet
Gonneville-la-Mallet

Comme chaque année l'Orchestre d'Harmonie de Gonneville-La-Mallet donnera son concert de la fête de la musique dans la Halle au blé. Cette année, il se déroulera le mardi 20 juin à 19h.

La classe d’orchestre de l’école de musique participera à l’évènement lors de la première partie du concert. Lors de la seconde partie, l’Orchestre d’Harmonie aura le plaisir de vous interpréter quelques pièces de leur programme ainsi que 3 chansons avec la participation des élèves de l’école communale Venez nombreux… Halle au blé, place du marché 76280 Gonneville-La-Mallet Gonneville la mallet Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

