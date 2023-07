Circuit : inauguration de la flânerie historique du Mas d’Agenais Halle au blé Le Mas-d’Agenais, 16 septembre 2023, Le Mas-d'Agenais.

Une trentaine de cartels touristiques ont été posés dans différents endroits du Mas d’Agenais pour mettre en valeur l’histoire d’un site, d’un immeuble public ou privé, d’un élément architectural ou d’un objet.

Nos visiteurs et les massais eux-mêmes peuvent ainsi, au cours d’une flânerie, découvrir ou redécouvrir l’histoire du village, la grande comme la petite, et faire le cas échéant leur ce que disait l’historien et archéologue français Prosper Mérimée : « Je n’aime de l’histoire que les anecdotes ».

Partez donc à la découverte de ces quelque trente cartels et revisitez ainsi, en flânant, le passé du Mas.

Cette opération est le fruit d’une étroite collaboration entre l’association Rembrandt au Mas ! et la Mairie.

Halle au blé Place du Marché, 47430 Le-Mas-d’Agenais Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine La halle est bâtie sur un espace occupé par un marché dès le début du XVIe siècle. La halle en elle-même a été construite durant le XVIIe siècle avec les poutres récupérées sur le château rasé en 1616. Les pieds de ses piliers auraient été empierrés en 1835.

