Marché de noël Halle au Blé Bréhal Catégories d’Évènement: BREHAL

Manche Marché de noël Halle au Blé Bréhal, 16 décembre 2023, Bréhal. Bréhal,Manche Bréhal fête Noël.

Producteurs locaux, piste de luge, fanfare, Père Noël, vin chaud, maquillage, ateliers bricolage animations gratuites, tirage de la tombola de l’UCIAB, balade des pères Noël, barbe à papa, manège..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

Halle au Blé Rue du Général de Gaulle

Bréhal 50290 Manche Normandie



Bréhal celebrates Christmas.

Local producers, toboggan run, brass band, Santa Claus, mulled wine, face painting, free craft workshops, UCIAB tombola draw, Santa Claus ride, cotton candy, merry-go-round. Bréhal celebra la Navidad.

Productores locales, pista de trineo, banda de música, Papá Noel, vino caliente, pintura de caras, talleres de manualidades, animación gratuita, sorteo de la tómbola de la UCIAB, cabalgata de Papá Noel, algodón de azúcar, tiovivo. Bréhal feiert Weihnachten.

Lokale Produzenten, Rodelbahn, Blaskapelle, Weihnachtsmann, Glühwein, Kinderschminken, Bastelworkshops kostenlose Animationen, Ziehung der Tombola der UCIAB, Spaziergang der Weihnachtsmänner, Zuckerwatte, Karussell. Mise à jour le 2023-10-16 par CDT Manche Détails Catégories d’Évènement: BREHAL, Manche Autres Lieu Halle au Blé Adresse Halle au Blé Rue du Général de Gaulle Ville Bréhal Departement Manche Lieu Ville Halle au Blé Bréhal latitude longitude 48.8987445;-1.5125842

Halle au Blé Bréhal Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brehal/