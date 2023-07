Halle au blé Halle au blé Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Durant le marché du samedi matin sera exposée, outre le programme des journées européennes du Patrimoine en général, l’évolution du quartier de la halle au blé depuis l’Antiquité, en s’appuyant sur des éléments de la maquette en bois de Bourges.

Halle au blé Place de la Nation 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Mis en chantier en 1832, sur l’emplacement du couvent des Cordeliers, œuvre de l’architecte du département et de la ville, Barthélémy Juillien, cour intérieure couverte en 1892-1893, cet édifice, à l’architecture néo-classique fonctionnelle, s’inscrit dans une perspective monumentale devant la place de la Nation, ancienne place du marché au blé établie sur l’emprise des arènes gallo-romaines. Le quartier, longtemps situé entre ville et campagne, a connu un grand développement économique au XIXe siècle et a vu l’installation de nombreuses auberges.

