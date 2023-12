La Bressane Halle Associative – Parc du Château Châtenoy-en-Bresse, 7 avril 2024, Châtenoy-en-Bresse.

Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:30:00

fin : 2024-04-07 14:30:00

Les circuits pédestres de 7,5 km, 11 km et 18 km et VTT de 18 km et 24 km emmèneront les participants le long des bords de Saône et au nord de Châtenoy-en-Bresse, en direction d’Allériot, Bey et Montagny.

Les ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée redonneront des forces aux randonneurs.

Cette randonnée mixte route et chemins est accessible à tous et ne présente pas de difficulté technique importante pour les vététistes.

Halle Associative – Parc du Château

Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-13 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)