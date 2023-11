Vide ta chambre Halle Ascain, 5 novembre 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

Vide ta chambre: jouets, vêtements, puériculture de Bébés, enfants et ados., également vente de gâteaux sur place. Les bénéfices des inscriptions et de gâteaux seront reversés à l’association Loretxoak..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Halle Place Pierre Loti

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Empty your room: toys, clothes, childcare items for babies, children and teenagers, as well as cakes for sale on site. Profits from registrations and cakes will be donated to the Loretxoak association.

Vacía tu habitación: juguetes, ropa, artículos de puericultura para bebés, niños y adolescentes, así como pasteles a la venta in situ. La recaudación de las inscripciones y los pasteles se donará a la asociación Loretxoak.

Leere dein Zimmer: Spielzeug, Kleidung, Babyausstattung für Babys, Kinder und Jugendliche, außerdem Kuchenverkauf vor Ort. Der Erlös aus der Anmeldung und dem Kuchenverkauf geht an den Verein Loretxoak.

