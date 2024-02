HALLE & ARTS EXPOSITION DE PHOTOS OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade, vendredi 1 mars 2024.

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de l’Office de Tourisme. Cette exposition, à l’initiative de Monsieur Patrick Lançon, présente les œuvres d’Isabelle Lemarchand.

Les photographies d’Isabelle Lemarchand, sur les thèmes « Canal du Midi » et « Sur la plage abandonnée », seront exposées du Vendredi 1er au Jeudi 28 Mars 2024. Vous pourrez les découvrir sur les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans. Une « Matinée Echanges » sera organisée le Samedi 2 Mars 2024, entre 10h30 et 13h00, pour rencontrer les proches de l’artiste. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-28

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie tourisme@hautstolosans.fr

