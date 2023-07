La Piste Gourmande – 9e édition Halle André Lapaillerie Sadirac, 24 juin 2023, Sadirac.

Sadirac,Gironde

Rendez-vous le samedi 24 juin dès 16 h 30 sous la Halle André Lapaillerie avec 2 concerts, un karaoké mobile, et un spectacle. Le 1er et le 13 juillet, du jazz au rock, en passant par la chanson française, à la soul et l’électro-pop, vous pourrez découvrir des artistes talentueux qui sauront vous faire danser et entrer dans leurs univers, avant le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet au stade en herbe de Sadirac, et la soirée musicale pour clôturer cette édition en beauté..

2023-06-24 fin : 2023-06-24 . EUR.

Halle André Lapaillerie Place Fouragnan

Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on Saturday, June 24 from 4:30 p.m. in the Halle André Lapaillerie for 2 concerts, a mobile karaoke and a show. On July 1 and 13, from jazz and rock to French chanson, soul and electro-pop, discover talented artists who will make you dance and enter their worlds, before the traditional fireworks display on July 13 at the stade en herbe in Sadirac, and the musical evening to close this edition in style.

Únase a nosotros el sábado 24 de junio a partir de las 16.30 h en la Halle André Lapaillerie para asistir a 2 conciertos, un karaoke móvil y un espectáculo. Los días 1 y 13 de julio, desde el jazz y el rock hasta la chanson francesa, pasando por el soul y el electropop, podrá descubrir a artistas de talento que le harán bailar y entrar en su mundo, antes del tradicional espectáculo de fuegos artificiales del 13 de julio en el estadio de hierba de Sadirac, y de la velada musical que pondrá el broche de oro al festival de este año por todo lo alto.

Am Samstag, den 24. Juni ab 16.30 Uhr finden in der Halle André Lapaillerie zwei Konzerte, ein Karaoke-Mobil und eine Show statt. Am 1. und 13. Juli können Sie talentierte Künstler entdecken, die von Jazz und Rock über französische Chansons bis hin zu Soul und Elektropop alles bieten, um Sie zum Tanzen und in ihre Welten einzuführen.

Mise à jour le 2023-06-17 par OT de l’Entre-deux-Mers