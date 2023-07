Marché hebdomadaire du vendredi après-midi de Sadirac (Marché de la Halle) Halle André Lapaillerie Sadirac, 7 avril 2023, Sadirac.

Sadirac,Gironde

Le cœur de la commune de Sadirac s’anime sous la halle André Lapaillerie (Place Fouragnan) tous les vendredis en fin d’après-midi (et en début de soirée). Commerçants, producteurs et artisans prennent place de 16 h à 20 h sous cet édifice couvert de 600 m²..

2023-04-07 fin : 2023-04-07 20:00:00. .

Halle André Lapaillerie Place Fouragnan

Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The heart of Sadirac comes alive under the André Lapaillerie market (Place Fouragnan) every Friday in the late afternoon (and early evening). Traders, producers and craftsmen take place from 4 pm to 8 pm under this covered building of 600 m².

El corazón de Sadirac cobra vida en el mercado André Lapaillerie (Place Fouragnan) todos los viernes a última hora de la tarde (y primera de la noche). Comerciantes, productores y artesanos se dan cita de 16:00 a 20:00 horas bajo este edificio cubierto de 600 m².

Das Herz der Gemeinde Sadirac erwacht jeden Freitag am späten Nachmittag (und am frühen Abend) in der André-Lapaillerie-Halle (Place Fouragnan) zum Leben. Händler, Produzenten und Handwerker nehmen von 16 bis 20 Uhr in diesem 600 m² großen überdachten Gebäude Platz.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT de l’Entre-deux-Mers