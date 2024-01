Battle Opsession : Qualifs house & hip hop + Oswèla – Festival Hip Opsession Halle 6 Ouest Nantes, 24 février 2024, Nantes.

Gratuit : oui Entrée libre

Qualifications Battle House et Hip Hop : de 14h à 17h45Concert Oswèla de 18h15 à 19h15 Le battle est un rendez-vous souvent décrit comme une « grande réunion de famille » où des passionnés de tous âges, de tous genres, de toutes nationalités, se rassemblent pour danser et pour célébrer la culture hip hop. À mi-chemin entre compétition et performance artistique, le battle incarne la chaleur d’une communauté hip hop soudée, mettant en lumière les valeurs de respect, de dépassement et de partage. La nouveauté de cette édition 2024 est l’introduction de qualifications hip hop et house le samedi 24 février 2024, précédant le week-end du battle Opsession au Lieu Unique. Le battle est animé par KONELIA et le mix de la journée est assuré par J.Moses. 40 danseurs et danseuses hip hop et 40 danseurs et danseuses house, préalablement inscrits, seront sélectionnés pour s’affronter en amargeddon (en quatuor). Ils et elles auront une fenêtre de 1 minute et 30 secondes pour impressionner le jury composé de 3 juges par catégorie. A l’issue de l’armageddon, les juges ne retiendront que 8 danseurs/danseuses hip hop et 8 danseurs/danseuses house qui s’affronteront en battle 1vs1 pour tenter de se qualifier au Battle Opsession. A la clé : 4 places hip hop, 4 places, pour se mesurer aux 4 danseurs/danseuses internationnaux invités au Battle Opsession. Et parce qu’à Hip Opsession un battle ne se clôture jamais sans un after, les qualifications sont clôturées par un concert du groupe Oswèla. L’occasion de continuer à échanger en mouvement par le cypher. Pour les danseurs et danseuses, modalités d’inscriptions : 15/12/23 > Ouverture formulaire d’inscription15/01/24 > Fin des inscriptions et sélection des danseurs et danseuses01/02/24 > Infos aux danseurs et danseuses retenus24/02/24 > Qualifications au battle Opsession01/03/24 > Finales battle Opsession Co-organisé par Pick Up Production et l’Université de Nantes. Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

Halle 6 Ouest Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.hipopsession.com/programmation/qualifs-battle-oswela/