Nuit Blanche des chercheur.es Halle 6 Ouest Nantes, jeudi 8 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-08 20:45 – 21:00

Gratuit : oui adulte

Organisé par Nantes Université et Sétéréolux, la Nuit Blanche des chercheur.es est un événement gratuit, ouvert à tous, au croisement de l’art et de la recherche.La thématique de cette édition 2024, « Sens dessus-dessous », fait parfaitement écho à l’œuvre de Jules Verne dont un roman du cycle des Voyages extraordinaires publié en 1889 porte le titre Sans dessus-dessous. Les cupides héros de ce récit entreprennent de redresser l’axe de la Terre pour supprimer les saisons, faire fondre la banquise et exploiter les ressources du pôle Nord. Pour valider la cohérence de son récit, Jules Verne s’accompagne de l’ingénieur Albert Badoureau qui rédige alors un mémoire scientifique pour appuyer son analyse. Rencontrez deux chercheur·es, Colette LE LAY et Olivier SAUZEREAU, qui se glissent dans la peau de Jules Verne et Albert Badoureau, pour imaginer un dialogue de lettres et de sciences. Jeudi 8 février 2024Halle 6 Ouest, 1er étage20h45 (20 min environ)

Halle 6 Ouest Ile de Nantes Nantes 44200