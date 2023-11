Tour des initiatives locales – Visite Halle 6 Ouest Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

2023-11-24

Horaire : 14:00 15:30

Gratuit : oui Réservation : eventbrite.fr

Et si des solutions concrètes pour le climat et la biodiversité fleurissaient en bas de chez vous ? Participez à une promenade curieuse à travers le quartier de l’Île de Nantes : 1h30 de visite de quartier, à la rencontre de projets et de Nantais et Nantaises qui réinventent nos manières d’habiter la ville, et nourrir les liens entre ses habitants. Jeudi 23 novembre 2023 de 10h à 11h30Vendredi 24 novembre 2023 de 10h à 11h30, de 12h à 13h30, de 14h à 15h30Départ : Halle 6 Ouest Visites animées par MakeSense Dans le cadre de la Tournée du Climat et de la Biodiversité Hors les Murs

Halle 6 Ouest Île de Nantes Nantes 44200