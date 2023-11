Tournée du Climat et de la Biodiversité Halle 6 Ouest Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

2023-11-23

Horaire : 09:00 18:00

Gratuit : oui Accès libre pour le grand public. Sur inscription pour les scolaires : tourneeclimatbiodiversite.fr/education

La Tournée du Climat et de la Biodiversité est une exposition itinérante faisant escale à partir de novembre 2023 dans plusieurs villes du territoire dont Nantes. Cette exposition est un voyage à la découverte des climats et de la biodiversité de notre planète, la Terre. Guidé par les scientifiques « Messagers du climat et de la biodiversité », franchissez les trois espaces pour comprendre les changements en cours du climat et de la biodiversité, et découvrir les manières possibles d’agir, afin d’en limiter la portée. Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2023 de 9h à 18h – Halle 6 Ouest – Nantes Université. Après la visite de l’exposition à la Halle 6 Ouest, des acteurs locaux de la mobilisation vous proposeront des animations pour devenir acteurs du changement. Tables-rondes, ciné-débats, ateliers, visite des initiatives, débat mouvant… : chacun trouvera son format dans cette partie “hors les murs”. Programmation sur tourneeclimatbiodiversite.fr

Halle 6 Ouest Île de Nantes Nantes 44200