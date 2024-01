Alligator57 – Festival d’Angoulême x Darwin Halle 57 – Alligator 57 Angoulême, vendredi 26 janvier 2024.

Alligator57 – Festival d’Angoulême x Darwin Deux grands noms emblématiques de la French Touch, réunis pour une soirée au sein de la Halle 57/ Alligator 57 investie par @darwin.camp et le Festival ! Vendredi 26 janvier, 20h30 Halle 57 – Alligator 57 Tarif : 24 €.

Concert x Bande dessinée

Boombass et Etienne de Crecy en live pendant le Festival International de la bande dessinée d’Angoulême !

La scène électro internationale connaît entre autres @etiennedecrecy pour ses séries house “Superdiscount”, et @boombass pour avoir longtemps collaboré avec Philippe Zdar au sein des duos Motorbass et Cassius !

Une programmation en écho au Président du Grand Jury de cette 51ᵉ édition du Festival, Thomas Bangalter, ex-membre du duo Daft Punk. Avec le Groupe Darwin Evolutio, le Groupe SNCF et La Région Nouvelle Aquitaine.

Halle 57 – Alligator 57 Rue Leclerc Chauvin, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

musique bande dessinée

