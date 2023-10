LE BAL DES POSSIBLES Halle 47 Floirac, 8 juin 2024, Floirac.

LE BAL DES POSSIBLES Samedi 8 juin 2024, 20h00 Halle 47 Entrée libre

Bal participatif

Tout public – Durée : 2h

Restauration sur place

Au cours de l’Histoire, le bal a souvent été relié à la notion de résistance parce qu’il est un espace de réunion et d’échange, parce qu’il est le lieu de la joie, de la fête et de la vie, même en périodes d’oppression.

Le Bal des Possibles s’appuie sur ces notions de résistance et de lien entre les générations. Portée par le battement de nos cœurs, la musique prendra des couleurs électro et nous invitera à partager des rythmes communs. Ainsi, nous ferons ensemble le premier pas pour s’engager vers des danses collectives, à deux ou seul, guidés par les danseurs de la compagnie et par les ambassadeurs, complices de ce bal.

Trois mots fondent ce temps partagé : « égalité, liberté, solidarité ».

En amont du Bal des Possibles, les chorégraphes Delphine Bachacou et Jean-Philippe Costes Muscat mèneront des ateliers de pratique pour former les ambassadeurs, publics complices et engagés.

AUTOUR DU SPECTACLE :

Un atelier danse parent/enfant est proposé.

https://billetterie-floirac.mapado.com/event/250559-atelier-danse-parent-enfant-le-bal-des-possibles-les-ouvreurs-de-possibles

Partenariat

Halle 47

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-08T20:00:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

