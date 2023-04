Orphée & Eurydice Halle 47, 15 juin 2023, Floirac.

Orphée & Eurydice 15 – 17 juin Halle 47

La 3ème édition du festival Pulsations se déploiera du 15 au 28 juin 2023.

Le festival Pulsations est un espace de liberté où les musiques et les créations s’entremêlent autour du répertoire classique, sans frontières préétablies. Une programmation où Philippe Katerine bousculera les codes de la pop en rencontrant l’univers symphonique, où la Traviata de Verdi revisitée dialoguera avec les somptueuses et profondes Vêpres de Rachmaninov, etc. On pourra également prendre place à table autour du spectacle gourmand La tentation des pieuvres avant, peut-être, de devenir le grand gagnant du Bingo !, un loto musical au ton décalé, burlesque et totalement décomplexé !

Ouverture et temps fort du festival à Floirac, le sublime opéra de Gluck, Orphée et Eurydice, se dévoilera dans un lieu hors norme, la Halle 47.

> 15, 16 et 17 juin, 20h30 : Orphée & Eurydice / Halle 47, Chemin Richelieu à Floirac

https://pulsations-bordeaux.com

Halle 47 Chemin Richelieu 33270 Floirac Floirac 33270 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}] [{« link »: « https://pulsations-bordeaux.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T20:30:00+02:00 – 2023-06-15T22:00:00+02:00

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

concert spectacle