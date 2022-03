Hallali Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

Café 2 la Mairie, Lailly en Val, le vendredi 25 mars à 19:00

Hallali c’est une voix et une guitare, mais ça dépasse les cadres esthétiques. Il ne vient de nulle part et ne va nulle part mais n’a jamais trouvé mieux à transmettre que ce sourire quand tout le monde repart en fin de concert. —————— Concert proposé par les Tauliers.

gratuit (on fait passer le chapeau !)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T21:00:00

