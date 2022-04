Hall Station Marseille 3e Arrondissement, 17 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Chaque année, la section Arts de la Scène d’Aix-Marseille Université confie à un.e metteur.e en scène une carte blanche pour mener une création avec les étudiants de licence dans des conditions professionnelles. Le défi est de taille. Créer un spectacle en trois semaines avec une trentaine d’étudiants répartis sur l’ensemble des métiers de la création.



Pour la première fois, le projet a choisi de sortir du théâtre et d’investir l’espace public. Ce défi est confié à Constance Biasotto, metteure en scène du Bazar Palace en partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence et Lieux publics. A partir de l’œuvre Femmes qui courent avec les loups de C. Pinkola-Estes, elle crée un déambulatoire sur le site universitaire de Marseille St-Charles qui interroge notre rapport au sacré, à la sauvagerie et à l’animalité qui sommeille en chacun de nous.



Direction artistique : Constance Biasotto, avec les étudiants de licence du département Arts de la Scène de l’université Aix-Marseille



Durée : 1h10

À partir de 10 ans

Gratuit sur réservation



Animalité étudiante.

