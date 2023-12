Grand Loto Hall Rouchon Mazerat Bourganeuf, 11 février 2024, Bourganeuf.

Bourganeuf Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:30:00

fin : 2024-02-11

Grand loto avec de nombreux lots à gagner : petit électroménagers, entrée gratuites, bons d’achats, paniers garnis…

Loto spécial voiture pour une Dacia Sandero !

Ouverture des portes à13h. Buvette et petite restauration sur place !

Réservation obligatoire (téléphoner sur les heures de repas).

Hall Rouchon Mazerat

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Creuse Sud Ouest