Braderie automne-hiver Hall Rouchon Mazerat Bourganeuf, 4 novembre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Braderie automne hiver, vêtements enfants/adultes, jouets, matériels de puériculture.

Animation halloween défilé des petits monstres.

Emplacement gratuit sur réservation. Foodtruck sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 14:00:00. .

Hall Rouchon Mazerat

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Autumn/winter flea market, children’s/adult’s clothes, toys, childcare equipment.

Halloween parade of little monsters.

Free space on reservation. Foodtruck on site.

Rastro de otoño e invierno, ropa para niños y adultos, juguetes, material de puericultura.

Desfile de Halloween de pequeños monstruos.

Espacio libre previa reserva. Foodtruck in situ.

Herbst- und Winterausverkauf, Kinder-/Erwachsenenkleidung, Spielzeug, Babyausstattung.

Halloween-Animation: Parade der kleinen Monster.

Kostenlose Standplätze auf Reservierung. Foodtruck vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Creuse Sud Ouest