Enlivrez-vous ! par la Compagnie du Contrevent
3 février 2024, Rennes.

Samedi 3 février, 18h45

2024-02-03T18:45:00+01:00 – 2024-02-03T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T18:45:00+01:00 – 2024-02-03T19:30:00+01:00

Enlivrez-vous est un duo, Anaël Chaval et Antoine Isnard-Dupuy, dans un spectacle de cirque tout public et tout terrain, autour du livre et de la lecture. La lecture, c’est une affaire personnelle, et pourtant… s’il y a une chose qui rapproche les deux artistes c’est bien le livre, ce troisième personnage. Omniprésent, il les entraînera dans un dialogue des corps à la fois acrobatique, poétique et comique. Il les fera se chamailler, s’entrechoquer, s’emmêler, virevolter, jongler, jouer, se lâcher… en résumé : se rencontrer et s’apprivoiser. Car au final, c’est bien d’une amitié dont il est question ; une amitié rendue possible ici par la lecture et son partage.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

