Des lycéens montent sur scène pour clamer en 3 minutes la manière dont un livre a pu les chambouler, les faire pleurer, rire ou encore réagir. Ils s'affrontent devant un jury présidé par Youn et Nico K du collectif Au détour de Babel.

Hall
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

