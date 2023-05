Quand les femmes font danser le monde – DJ Wonderbraz Hall Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Quand les femmes font danser le monde – DJ Wonderbraz Hall, 13 mai 2023, Rennes. Quand les femmes font danser le monde – DJ Wonderbraz Samedi 13 mai, 22h30 Hall Des polyphonies de sons mixés, associés à un kaléidoscope d’images qui n’arrête pas. Wonderbraz nous donne à voir les femmes qui font danser les 5 continents, le poing levé. Haïtiennes, Algériennes, Éthiopiennes, Londoniennes ou Bretonnes, le souffle des mots les propulse, le langage du corps les libère. Danser ! Chanter ! Danser ! Debout. GUERRIERES.Mix : Yuna Le Braz et vidéo : Thierry Salvert Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Les Champs Libres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-05-13T22:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

