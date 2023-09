Salon du livre ancien Hall Raoul Géraud Bergerac, 12 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Salon du Livre Ancien et de la BD : découvrez des trésors littéraires du passé, des éditions rares, des ouvrages anciens et des BD.

Exposition sur Sarah Bernhardt et Mounet Sully, animations, atelier de reliure, restauration sur place….

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

Hall Raoul Géraud Rue Anatole France

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Antiquarian Book and Comic Fair: discover literary treasures from the past, rare editions, antiquarian works and comics.

Exhibition on Sarah Bernhardt and Mounet Sully, entertainment, bookbinding workshop, on-site catering?

Salón del libro antiguo y del cómic: descubra tesoros literarios del pasado, ediciones raras, obras antiguas y cómics.

Exposición sobre Sarah Bernhardt y Mounet Sully, animaciones, taller de encuadernación, catering in situ..

Messe für alte Bücher und Comics: Entdecken Sie literarische Schätze aus der Vergangenheit, seltene Ausgaben, alte Bücher und Comics.

Ausstellung über Sarah Bernhardt und Mounet Sully, Animationen, Buchbinderei, Verpflegung vor Ort?

Mise à jour le 2023-09-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides