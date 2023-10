Diner – concert : American Patrol Hall Polyvalent Rouchon Mazerat Bourganeuf, 18 novembre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

L’Harmonie municipale de Bourganeuf vous propose un diner concert.

Du Jazz, du swing et des musiques des années 40 toute la soirée.

Le repas sera servi par « Burger Box 87 » entre les deux parties de concerts….

Menu allant avec le thème de la soirée … burger frites et dessert pour un montant de 19€ par personne et bière en pression en supplément. (option végétarien possible)

Menu enfant -12ans à 11 euros, burger frites dessert ou nuggets de poulet frites dessert. .

TOMBOLA pendant la soirée : billet 1€

: Réserver avant le 11 novembre 2023.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Hall Polyvalent Rouchon Mazerat

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Harmonie municipale de Bourganeuf invites you to a dinner concert.

? Jazz, swing and music from the 40’s all evening. ?

? The meal will be served by « Burger Box 87 » between the two concerts….

Menu to match the evening’s theme ? burger, fries and dessert for 19? per person, plus draught beer. (vegetarian option available) ?

Children’s menu (under 12) at 11 euros, burger with fries and dessert or chicken nuggets with fries and dessert … .

TOMBOLA during the evening: ticket 1?

? book before November 11, 2023

La Harmonie municipale de Bourganeuf le ofrece una cena concierto.

? Jazz, swing y música de los años 40 durante toda la velada ?

? La cena será servida por « Burger Box 87 » entre los dos conciertos?

Menú acorde con la temática de la velada: hamburguesa, patatas fritas y postre por 19? por persona, más cerveza de barril. (opción vegetariana disponible) ?

Menú infantil (menores de 12 años) a 11 euros, hamburguesa con patatas fritas y postre o nuggets de pollo con patatas fritas y postre.

TOMBOLA por la noche: entrada a 1?

? reserva antes del 11 de noviembre de 2023

Die Harmonie municipale de Bourganeuf lädt Sie zu einem Dinnerkonzert ein.

? Jazz, Swing und Musik der 40er Jahre den ganzen Abend lang. ?

? Das Essen wird von « Burger Box 87 » zwischen den beiden Konzertteilen serviert?

Das Menü passt zum Thema des Abends: Burger mit Pommes frites und Dessert für 19? pro Person und Bier vom Fass gegen Aufpreis. (Vegetarische Option möglich) ?

Kindermenü unter 12 Jahren für 11 Euro, Burger mit Pommes frites und Nachtisch oder Chicken Nuggets mit Pommes frites und Nachtisch.

TOMBOLA während des Abends: Ticket 1?

? : Vor dem 11. November 2023 buchen

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Creuse Sud Ouest