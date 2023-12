Journée folklorique Provinces Françaises Hall polyvalent Bazas, 5 mai 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 21:00:00

fin : 2024-05-05

Place aux danses et traditions populaires des régions françaises ! Le groupe Lous de Bazats organise cette année une soirée folklorique qui vous permettra de découvrir des groupes de provinces françaises.

Après avoir défilé sur le marché du samedi matin (11h00) , le spectacle mêlant petits et grands artistes se tiendra au hall polyvalent..

Hall polyvalent Vallée Ausone

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT du Bazadais