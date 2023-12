Vide-grenier Hall polyvalent Bazas, 1 décembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

C’est désormais devenu un incontournable à Bazas. L’Association indépendante des parents d’élèves de Bazas organise son traditionnel vide grenier de Noël avec de nombreux jouets et vêtements. C’est l’occasion pour les inconditionnels de cette manifestation, mais aussi pour les autres, de se retrouver dans une ambiance festive et conviviale autour d’un café ou chocolat chaud et de crêpes maison. C’est aussi l’occasion de vider son grenier et de faire en même temps une bonne action puisque les profits de la journée seront reversés aux établissement scolaires publics de la commune, de la maternelle au lycée en passant par les périscolaires. Alors n’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir cette manifestation qui comme chaque année, veille de fêtes de Noël oblige, offre aussi son lot de surprises !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Hall polyvalent Vallée Ausone

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It has now become a must at Bazas. The Bazas Independent Parents’ Association organises its traditional Christmas garage sale with many toys and clothes. It is an opportunity for the fans of this event, but also for others, to meet in a festive and friendly atmosphere around a coffee or hot chocolate and homemade pancakes. It is also an opportunity to empty your attic and do a good deed at the same time since the profits of the day will be donated to the public schools of the commune, from kindergarten to high school through extracurricular activities. So don’t hesitate to come and discover or rediscover this event which, as every year, on Christmas Eve, also offers its share of surprises!

Ahora se ha convertido en algo imprescindible en Bazas. La Asociación Independiente de Padres de Familia de Bazas organiza su tradicional mercadillo navideño con numerosos juguetes y ropa. Es una oportunidad para los aficionados a este evento, pero también para los demás, de reunirse en un ambiente festivo y amistoso en torno a un café o un chocolate caliente y tortitas caseras. También es una oportunidad para vaciar tu ático y hacer una buena acción al mismo tiempo, ya que los beneficios de la jornada se donarán a las escuelas públicas de la comuna, desde la guardería hasta el instituto, así como a las clases extraescolares. Así que no dude en venir a descubrir o redescubrir este evento que, como cada año, en Nochebuena, también ofrece su cuota de sorpresas

Inzwischen ist er in Bazas zu einem Muss geworden. Die unabhängige Elternvereinigung von Bazas veranstaltet ihren traditionellen Weihnachtsflohmarkt mit zahlreichen Spielsachen und Kleidungsstücken. Dies ist die Gelegenheit für die Anhänger dieser Veranstaltung, aber auch für alle anderen, sich in einer festlichen und geselligen Atmosphäre bei einem Kaffee oder einer heißen Schokolade und hausgemachten Crêpes zu treffen. Es ist auch die Gelegenheit, seinen Dachboden zu leeren und gleichzeitig eine gute Tat zu vollbringen, da die Gewinne des Tages den öffentlichen Schulen der Gemeinde zugutekommen, vom Kindergarten über die außerschulischen Einrichtungen bis hin zum Gymnasium. Zögern Sie also nicht, diese Veranstaltung zu entdecken oder wiederzuentdecken, die wie jedes Jahr am Vorabend der Weihnachtsfeiertage auch eine Reihe von Überraschungen bietet!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT du Bazadais