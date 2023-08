Vide grenier de l’école de foot Hall polyvalent Bazas, 17 septembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Le Patronage Bazadais, club de football, organise son vide-grenier annuel. Un rendez-vous incontournable pour les chineurs avec environ 360 mètres d’exposition. Restauration sur place..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Hall polyvalent Vallée Ausone

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Patronage Bazadais, soccer club, organizes its annual garage sale. An unmissable event for bargain hunters with about 360 meters of exhibition. Catering on site.

El club de fútbol Patronage Bazadais organiza su venta anual de garaje. Una cita ineludible para los cazadores de gangas con unos 360 metros de exposición. Catering in situ.

Der Fußballverein Patronage Bazadais veranstaltet seinen jährlichen Flohmarkt. Ein unumgänglicher Termin für Schnäppchenjäger mit ca. 360 Metern Ausstellungsfläche. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT du Bazadais