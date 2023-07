6ème exposition collections et passions Hall Ossau Soumoulou, 24 septembre 2023, Soumoulou.

Soumoulou,Pyrénées-Atlantiques

Venez rencontrer plus de 40 collectionneurs d’objets anciens, gardiens d’un véritable patrimoine.

Ils présentent leurs objets, qu’ils ont mis souvent des années à dénicher, simplement pour le plaisir des yeux, en racontant leur histoire, leur évolution, leur caractère insolite et leur diversité ; les visiteurs découvrent que tout se collectionne, mais contrairement aux bourses aux collections, aux brocantes et aux vide-greniers, ici rien ne s’achète ni ne s’échange ! Ce n’est qu’un temps agréable de partage et de rencontre.

Bourriche, tombola gratuite..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 12:00:00. EUR.

Hall Ossau Place du Marché

Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and meet over 40 antique collectors, guardians of a veritable heritage.

They present their objects, which have often taken years to unearth, simply for the pleasure of the eye, recounting their history, their evolution, their unusual character and their diversity; visitors discover that everything can be collected, but unlike at collection fairs, flea markets and garage sales, here nothing can be bought or exchanged! It’s all about sharing and getting to know each other.

Snack-box, free tombola.

Venga a conocer a más de 40 coleccionistas de antigüedades, guardianes de un auténtico patrimonio.

Expondrán los objetos que a menudo han desenterrado durante años, simplemente para el placer de sus ojos, relatando su historia, su evolución, su carácter insólito y su diversidad. Los visitantes descubrirán que todo se puede coleccionar, pero que, a diferencia de las ferias de coleccionismo, los mercadillos y las ventas de garaje, aquí no se compra ni se intercambia nada Se trata de compartir y conocerse.

Truco o trato, tómbola gratuita.

Treffen Sie mehr als 40 Sammler alter Gegenstände, die ein echtes Kulturerbe bewahren.

Sie präsentieren ihre Objekte, die sie oft jahrelang aufgespürt haben, einfach nur zur Freude der Augen und erzählen ihre Geschichte, ihre Entwicklung, ihre Ungewöhnlichkeit und ihre Vielfalt. Die Besucher entdecken, dass man alles sammeln kann, aber im Gegensatz zu Sammlerbörsen, Trödelmärkten und Flohmärkten kann man hier nichts kaufen oder tauschen! Es ist nur eine angenehme Zeit des Teilens und Kennenlernens.

Kostenlose Tombola.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN