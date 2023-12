Le Breizh-Truck et All Star Game Val d’Oise Hall Omnisport Philippe Hémet Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Val-d'Oise Le Breizh-Truck et All Star Game Val d’Oise Hall Omnisport Philippe Hémet Pontoise, 17 décembre 2023, Pontoise. Le Breizh-Truck et All Star Game Val d’Oise Dimanche 17 décembre, 12h30 Hall Omnisport Philippe Hémet [All Star Game Val d’Oise International 3×3 – Les JO à l’honneur ⚫️ ⚪️]

Avec l’organisation des Jeux Olympiques de Paris l’été prochain, il était tout naturel que le thème de notre All Star colle avec l’événement planétaire que nous allons vivre dans quelques mois.

A travers la collection designée par notre partenaire SMOYO, les équipes internationales seront habillées en faisant référence aux couleurs des anneaux olympiques.

Des clins d’œil en rapport avec les JO seront également faits tout au long de la journée : décoration, animations, invités surprises…

Rdv le 17 décembre prochain au Hall Omnisports Philippe Hémet de Pontoise dès 12h30 et avec le Breizh-Truck pour la restauration ! Hall Omnisport Philippe Hémet 1 rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Saint-Martin Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ComiteBasketValdOise »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T12:30:00+01:00 – 2023-12-17T20:00:00+01:00

