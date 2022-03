Hall Of Death – festival culture metal Le Metronum, 27 mai 2022, Toulouse.

HALL OF DEATH ————- ### FESTIVAL CULTURE METAL **CONCERTS – EXPOS – PROJECTIONS – CONFERENCES – SALON – MASTERCLASS** Le Metal se distingue par une culture et une histoire propre, enrichie d’influences musicales, littéraires, historiques et visuelles qu’il emprunte pour raconter des histoires. C’est pour réunir dans un même lieu ses multiples facettes et les faire se rencontrer que l’idée du Hall of Death est née. La richesse et la pluridisciplinarité sont donc mises à l’honneur. Au programme, concerts, expositions, conférences, projections et masterclass. On vous attends nombreux ? **PROGRAMMATION** GOROD – MOAAN EXIS – SPECTRALE – WIDE SHUT – ZORHANN + à venir… **EXPOS** JEFF GRIMAL + à venir… Programme détaillé sur [[http://www.actumetaltoulouse.fr/evenements/hod-programme/](http://www.actumetaltoulouse.fr/evenements/hod-programme/)](http://www.actumetaltoulouse.fr/evenements/hod-programme/) **INFOS PRATIQUES **Billetterie : [[http://www.actumetaltoulouse.fr/evenements/hod-billetterie/](http://www.actumetaltoulouse.fr/evenements/hod-billetterie/)](http://www.actumetaltoulouse.fr/evenements/hod-billetterie/) Lieux : Le Metronum & L’Utopia Borderouge

