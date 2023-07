JE MARCHE POUR LE TELETHON Hall Maison des Sports Sézanne, 3 décembre 2023, Sézanne.

Sézanne,Marne

3 circuits : 7 – 9 et 12 km, accueil 8h30.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00. .

Hall Maison des Sports

Sézanne 51120 Marne Grand Est



3 circuits : 7 – 9 and 12 km, welcome at 8:30 am

3 circuitos: 7 – 9 y 12 km, bienvenida a las 8.30 horas

3 Strecken: 7 – 9 und 12 km, Empfang 8:30 Uhr

Mise à jour le 2023-02-16 par ADT de la Marne