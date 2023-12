Bal de fin d’année des comités des fêtes Hall Jéliote Oloron-Sainte-Marie, 22 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 19:00:00

fin : 2023-12-22 23:59:00

Bal de fin d’année des comités des fêtes réunis pour fêter les vacances (avec podium animé). Collégiens et lycéens, venez avec un plat à partager !

A partir de 22h, pour toutes et tous, rejoignez la fête..

EUR.

Hall Jéliote Rue de la Poste

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn