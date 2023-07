Randonnée culturelle Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Randonnée culturelle Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond, 16 septembre 2023, Saint-Chamond. Randonnée culturelle 16 et 17 septembre Hall In One – Novaciéries Plongez dans l’histoire de Novaciéries, lieu emblématique de l’épopée industrielle locale, et poursuivez jusqu’aux teintureries Gillet.

Venez avec vos bâtons ou possibilité de prêt sur place ! Hall In One – Novaciéries Rue Maurice Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 31 04 41 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

