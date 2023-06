128 kilos de Mélèzes/Atelier Ateliers de cirque avec la compagnie Des Cieux Galvanisés Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

128 kilos de Mélèzes/Atelier Ateliers de cirque avec la compagnie Des Cieux Galvanisés

Samedi 1 juillet, 15h00, 16h30
Hall In One – Novaciéries
Saint-Chamond

Sur réservation

Spectacle pluridisciplinaire sur une idée originale de Léonard de Vinci. Ils sont trois. Trois circassiens sans leurs agrès mais réunis autour de 128 kilos de mélèze. Ils jouent avec des poutres, de simples «bouts de bois», à des jeux dont les règles nous échappent. Petit à petit, une structure apparaît. Son équilibre est précaire. Plus elle s'élève, plus la tension monte. Ils prennent des risques, avec le sourire… pour s'amuser, pour se tester, juste pour voir… si c'est possible, si ça va tenir, si ils vont tenir ?! Jusqu'où iront'ils ? Assistera-t-on à la chute ou continuera-t-on à rêver avec eux ?

Hall In One – Novaciéries
Rue Maurice Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond
04 77 31 04 41

