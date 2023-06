Déambulation sur les forges et aciéries de la marine jusqu’au théâtre de verdure. Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Déambulation sur les forges et aciéries de la marine jusqu’au théâtre de verdure. Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond, 1 juillet 2023, Saint-Chamond. Déambulation sur les forges et aciéries de la marine jusqu’au théâtre de verdure. Samedi 1 juillet, 13h30 Hall In One – Novaciéries Entrée libre Retracer l’histoire de ce haut lieu de l’industrie métallurgique à Saint-Chamond, aujourd’hui en pleine reconversion, où se conjuguent passé et modernité. Invitation à une déambulation sur le site, depuis Hall-in-One jusqu’au théâtre de verdure. Hall In One – Novaciéries Rue Maurice Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 31 04 41 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T13:30:00+02:00 – 2023-07-01T14:30:00+02:00

