Saint-Chamond En Suspension ! Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond, 30 juin 2023, Saint-Chamond. En Suspension ! Vendredi 30 juin, 20h30 Hall In One – Novaciéries Entrée libre Un petit duo posé tout là-haut

S’aimait d’amour tendre

Mais comment s’y prendre

Quand on vit en haut ?

Chorégraphie aérienne, acidulée et rafraichissante que la compagnie Dynamo propose ici. Une parenthèse heureuse et dynamique grâce à un binôme d’acrobates qui jongle entre espièglerie et voltige. Hall In One – Novaciéries Rue Maurice Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 31 04 41 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T20:50:00+02:00

©Yohann Subrin

