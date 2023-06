Le Temps d’un Compte – Compagnie Voltaïk Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Le Temps d’un Compte – Compagnie Voltaïk Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond, 29 juin 2023, Saint-Chamond. Le Temps d’un Compte – Compagnie Voltaïk Jeudi 29 juin, 19h00 Hall In One – Novaciéries Entrée libre Le Temps d’un Compte est une courte pièce dansée. Les danseurs se rencontrent et se croisent au détour d’une phrase, d’une mélodie et habitent l’espace avec une gestuelle mêlant danse hip-hop, danse contemporaine et freestyle aux chorégraphies rythmées. Hall In One – Novaciéries Rue Maurice Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 31 04 41 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T19:00:00+02:00 – 2023-06-29T19:30:00+02:00

2023-06-29T19:00:00+02:00 – 2023-06-29T19:30:00+02:00 ©Julie Cherki Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Hall In One – Novaciéries Adresse Rue Maurice Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond Ville Saint-Chamond Departement Loire Lieu Ville Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond

Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/

Le Temps d’un Compte – Compagnie Voltaïk Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond 2023-06-29 was last modified: by Le Temps d’un Compte – Compagnie Voltaïk Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond Hall In One – Novaciéries Saint-Chamond 29 juin 2023